Экс-президент Армении Роберт Кочарян уходит из совета директоров российского холдинга АФК Система, где состоял с 2009 года.

Эту информацию подтвердил руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян.

По его словам, Кочарян считает очень важными 12 лет работы, однако он решил завершить выполнение своих обязанностей на очередном собрании акционеров компании в конце июня.

«Президент сосредоточится на преодолении задач, стоящих перед Арменией, и на решении вопросов политической повестки дня»,- заявил Согомонян (цитата по «Спутнику»).

Второй президент Роберт Кочарян возглавил блок «Айастан» (Армения), сформированный партиями «Дашнакцутюн» и «Возрождающаяся Армения».

Minval.az