Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой Насрулло Махмудзодой обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе с учетом последних событий и обращения в ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, отметив важность роли ОДКБ в этом вопросе, Армен Григорян особо подчеркнул позицию Таджикистана как страны-председателя организации. По его словам, сложившаяся ситуация сама по себе «для ОДКБ беспрецедентна, и в этом плане является своеобразным испытанием и вопросом имиджа в качестве международной структуры по безопасности».

«Армения воспринимает ситуацию как посягательство на свой суверенитет и территориальную целостность и ожидает адекватной реакции в рамках союзнических обязательств государств-членов ОДКБ», — отметил Григорян.

Согласно сообщению, Насрулло Махмудзода в свою очередь отметил важность мирного урегулирования.

Секретарь Совбеза Таджикистана в качестве представителя страны-председателя выразил готовность содействовать мирному и скорому решению в рамках ОДКБ.

В субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал таджикского коллегу Сироджиддина Мухриддина о напряженности на азербайджано-армянской границе.

Байрамов довел до внимания, что азербайджанские пограничники находятся на позициях своей страны, этот процесс осуществляется в нормальном режиме и систематическом порядке.

По его словам, Ереван и прежде выражал недовольство по поводу мер, принятых азербайджанской стороной для усиления системы охраны границ, но они были разрешены путем переговоров.

«Обращение Еревана к ОДКБ в связи с ситуацией на границе безосновательно и является ни чем иным, как попыткой властей Армении политизировать этот вопрос», — заявил глава МИД АР, подчеркнув, что возникшую напряженность следует разрешать путем переговоров.

Minval.az