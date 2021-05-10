Сегодня говорится о более 5 тыс. жертв и о более 3500 пропавших без вести в результате второй арцахской войны. Об этом на встрече с журналистами 10 мая заявила депутат фракции партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.

«Однако нужно понимать, что от 3500 пропавших без вести в плену, возможно, оказались максимум 10, 20 или 30% от этого числа. Остальные, к сожалению, скорее всего, погибли», — приводит ее слова армянский интернет-портал news.am.

Депутат выразила недоумение тем, что родные раненых военнослужащих вынуждены сами покупать для них обезболивающие.

Minval.az