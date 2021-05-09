Турция вышла из разряда импортеров вооружения и входит в число государств, с внушительным объемом оборонного экспорта.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на акции под названием «Ифтар для 560 молодых жителей 81 провинции Турции», передает «Анадолу».

Глава государства подключился к мероприятию из резиденции Вахдеттин в Стамбуле.

По его словам, еще несколько десятилетий назад Турция на 80 процентов зависела от импорта вооружения.

«Сегодня уровень импортозамещения в сфере обороны достиг 76 процентов», — сказал Эрдоган.

Обращаясь к представителям молодежи, президент рассказал, что в свое время руководство США дало установку Госдепу на поставку беспилотников в Турцию.

«Из списка поставок исключили ударные БПЛА. Знаете почему? Чтобы беспилотники лишь передавали данные по объектам террористов авиации, а F-16 бомбили. Налицо была потеря времени», — сказал Эрдоган.

По его словам, впоследствии турецкие компании сами произвели ударные БПЛА.

«Современная Турция — страна, которая производит боеприпасы для отечественных БПЛА. То есть мы уже не зависим от производителей из-за рубежа и не ждем очередной поставки боеприпасов», — пояснил президент.

По словам Эрдогана, турецкая молодежь всегда находилась на передовой борьбы за национальные интересы. «Я всегда стремлюсь уделить время молодежи, слушаю мнение подрастающего поколения. Молодое поколение граждан — источник нашей силы и вдохновения. Залог сильной Турции – молодежь, которая унаследует великую страну», — сказал он.

Президент выразил уверенность в том, что соблюдая все необходимые меры, Турция сможет в кратчайшие сроки устранить угрозу пандемии и вернуться к нормальной жизни.

Minval.az