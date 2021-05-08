Председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал США не забывать о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом. В заявлении спикера Госдумы, размещенном на сайте Госдумы, отмечается, что Соединенные Штаты «упиваются своей властью и экономикой».

«Они действительно много добились. Но вопрос — благодаря кому? В той войне, которую выиграть без советского солдата было невозможно, они ценили вклад Советского Союза. Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла, и зажили хорошо, историю стали переписывать», — сказал Володин.

Он считает, что развиваться и смотреть в будущее можно только опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим.

«Иное носит разрушительный характер», — сказал Володин.

Поэтому, считает спикер Госдумы, европейские страны, которые пытаются белое называть черным, в конечном итоге пострадают сами.

Он отметил, что случаи надругательства над могилами павших и демонтаж мемориалов в странах, которым свобода дарована советскими солдатами, не могут сегодня оставить равнодушными их потомков. Председатель ГД призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память.

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