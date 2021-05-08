Молодежные крылья партии «Родина» и Республиканской партии Армении сегодня, 8 мая, провели акцию протеста у здания правительства Армении.

«На наших плакатах написано: «Имейте честь», и этот призыв адресован властям, с легкой руки которых, наша страна и все мы ходим со склоненными головами, как перед международным сообществом, так и в целом. В реальности мы ведем диалог не с этими, мы даже не надеемся, что в них проснется достоинство и честь. Мы ведем диалог с международным сообществом и армянской общественностью», — заявил пресс-секретарь партии «Родина» Сос Акопян, слова которого приводит армянский интенет-портал news.am.



Minval.az