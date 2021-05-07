Национальное собрание Армении проголосовало 81 голосом за изменения в Избирательный кодекс.

«81 человек проголосовал за. 0 против и 0 воздержавшихся. Решение понятно», — заявил председатель парламента Арарат Мирзоян (цитата по ТАСС).

Minval.az