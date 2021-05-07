Национальное собрание Армении проголосовало 81 голосом за изменения в Избирательный кодекс.
«81 человек проголосовал за. 0 против и 0 воздержавшихся. Решение понятно», — заявил председатель парламента Арарат Мирзоян (цитата по ТАСС).
Национальное собрание Армении проголосовало 81 голосом за изменения в Избирательный кодекс.
«81 человек проголосовал за. 0 против и 0 воздержавшихся. Решение понятно», — заявил председатель парламента Арарат Мирзоян (цитата по ТАСС).
Дата: 2021/05/07 19:29
Раздел: Бывший СССР
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