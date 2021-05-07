Интервью президента Ильхама Алиева телеканалу ВВС, которое состоялось в период войны в Карабахе, стало вирусным в Twitter.

Пользователь «Твиттер» под ником Pelegeesi поделился в соцсети отрывком из беседы. «BBC не подготовилась к этому моменту, и это было прекрасно», – заметил он.

The BBC hadn’t prepared for this moment and it was beautiful. pic.twitter.com/TY859XCSzV — Pelegeesi (@UgRwah) May 5, 2021

Речь идет о части интервью, где журналистка Би-би-си утверждала, что в Азербайджане якобы ущемляется свобода слова. На что глава государства призвал ее «посмотреть в зеркало» и своим ответом поставил на место.

«Вместо того, чтобы обвинять меня в том, что армяне не будут иметь здесь свободной печати, давайте поговорим об Ассанже. Простите, сколько времени он провел в посольстве Эквадора и за что? Где он сейчас? Вы держали это лицо в заложниках за журналистскую деятельность, по сути, морально и физически убили его. Это сделали вы, а не мы. Теперь он находится в тюрьме. Если вы занимаетесь такими делами, то не имеете морального права говорить о свободной печати. Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало. Я неоднократно говорил, посмотрите, прежде, чем приходите сюда и читаете нам лекции. Вы своим вопросом обвиняете меня. Это – не вопрос, это обвинение. Вы говорите, как прокурор. Почему?

Если вы настолько демократичны и объективны, то почему держите Ассанжа в тюрьме? Почему?. Вы держите его в тюрьме из-за журналистской деятельности», – подчеркнул тогда азербайджанский лидер.

Minval.az