Интервью президента Ильхама Алиева телеканалу ВВС, которое состоялось в период войны в Карабахе, стало вирусным в Twitter.

Пользователь «Твиттер» под ником Pelegeesi поделился в соцсети отрывком из беседы. «BBC не подготовилась к этому моменту, и это было прекрасно», – заметил он.

The BBC hadn’t prepared for this moment and it was beautiful. pic.twitter.com/TY859XCSzV

— Pelegeesi (@UgRwah) May 5, 2021