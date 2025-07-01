Как пишет тг-канал Minval – LIVE, судя по последним событиям в Воронеже и Екатеринбурге, где вновь зафиксированы задержания представителей азербайджанской диаспоры, российские власти, похоже, сознательно идут на обострение. Однако, как показывает история, подобные попытки редко заканчиваются контролируемо.

Кремль, по всей видимости, делает ставку на эскалацию. Но в своих расчётах он упускает один ключевой фактор: Баку не из тех, кто молчит в ответ — если кто забыл, он не любит оставаться в долгу ни в хорошем, ни в плохом. И свои счета всегда закрывает.

И мы снова напоминаем: долгое время утверждалось, что противоречия в российской политике — это результат борьбы «башен». Но сегодня становится всё очевиднее: башня — одна.