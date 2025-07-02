Обострение текущей ситуации скажется негативно не только на Азербайджане, но и на самой России. Об этом заявил экономист Эйюб Керимли в комментарии Minval-у.

«На Россию уже наложено множество международных санкций, которые серьёзно бьют по её экономике. Дополнительное обострение отношений с Азербайджаном только усилит это давление», — отметил он.

Керимли также подчеркнул важность азербайджанских мигрантов для российской экономики:

«Многие граждане Азербайджана официально работают в России, платят налоги, наполняют социальные фонды и поддерживают экономику. Давление и ограничения в отношении этой категории приведут к снижению налоговых поступлений и росту социальной нестабильности внутри самой России».