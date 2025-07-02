Ожидается, что до конца первой декады июля в Азербайджане будет умеренная погода, в некоторых регионах временами возможны дожди, грозы.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в горных и предгорных районах осадки выпадут, в основном, в виде кратковременных ливней, возможен град.

В первой декаде июля прогнозируется приближенная к норме температура воздуха.

Максимальная температура в первой декаде июля ожидается на 3–8 градусов ниже соответствующего периода прошлого года.

Так, если в первой декаде июля прошлого года в Баку и на Апшеронском полуострове наблюдалась температура 38 градусов тепла, а в районах — 40 градусов тепла, то в этом году в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 30-33 градуса тепла, а в районах — около 35 градусов тепла.