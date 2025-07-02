Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что сотрудники «Спутник Азербайджан» «работали не неделю, не месяц, а годы — и без каких-либо нареканий».

По её словам, «им не предъявляли ничего — ни по форме их работы, ни по содержанию материалов. Странно было бы предъявлять претензии к материалам, но не было и ошибок. Они работали полноценно, были и остаются журналистами, которые придерживаются профессиональной этики и безусловно — законов страны пребывания».

На деле же Захарова просто манипулирует фактами.

Напомним: ещё 24 февраля глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде официально заявил о ликвидации представительства медиахолдинга «Россия сегодня» (включающего Sputnik) в Азербайджане. По его словам, аккредитация в стране может быть выдана только одному корреспонденту.

И здесь возникает вполне закономерный вопрос: если официального разрешения на работу не было, на каком основании Sputnik продолжал деятельность в Азербайджане? Почему после февраля целый штат сотрудников фактически действовал в обход закона, без аккредитации и без правового статуса?

Именно на это, а не на «этику и тексты», Захаровой и её коллегам стоит ответить.