Ядерные объекты Ирана получили серьезные повреждения в результате американских ударов по ним.

Об этом заявил глава министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, никто точно не знает, что произошло на заводе по обогащению урана Фордо, по которому американские военные нанесли удары. При этом на данный момент известно, что объекты были серьезно и сильно повреждены, рассказал дипломат.

Организация по атомной энергии Ирана в настоящее время проводит оценку и анализ, и отчет будет представлен правительству. Пока нет точных данных относительно масштабов ущерба, необходимо дождаться оценок, возможно ли перезапустить ядерные объекты и будут ли они перезапущены, поделился министр.