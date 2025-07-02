3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается местами усиливающийся северо-западный ветер.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха ночью 19-22°С, днем ​​26-29°С.

Атмосферное давление 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем ​​50-55%.

В регионах страны временами ожидаются дожди и молнии, в основном в горных и предгорных районах Азербайджана. Местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Местами временами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°С, днем ​​28-33°С, в горах ночью 6-11°С, днем ​​13-18°С.