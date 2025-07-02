3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается местами усиливающийся северо-западный ветер.
По данным Национальной гидрометеорологической службы, температура воздуха ночью 19-22°С, днем 26-29°С.
Атмосферное давление 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 50-55%.
В регионах страны временами ожидаются дожди и молнии, в основном в горных и предгорных районах Азербайджана. Местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Местами временами усилится западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-23°С, днем 28-33°С, в горах ночью 6-11°С, днем 13-18°С.