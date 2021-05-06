Адвокат Тигран Атанесян подал исковое заявление против и.о. премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщается на интернет-сайте судебной информации Datalex.am.

Атанесян, согласно обнародованной информации, оспорит в суде законность пребывания Пашиняна на должности и.о. премьер-министра. Адвокат считает, что после подписания президентом Армен Саркисяном документа об отставке правительства, полномочия Пашиняна на этой должности должны были прекратиться.

Дело будет рассматривать судья Григор Аракелян. Ответчиком является и.о. премьера.

Мнения профессионального сообщества по этому вопросу разошлись. Часть юристов считает решение Пашиняна продолжить работу в качестве исполняющего обязанности премьера антиконституционным, другие проблемы в этом не видят.

Отметим, что сам Пашинян во время одного из своих выступлений в 2018 году заявил следующее։ «Юридический анализ законодательства Республики Армения показал, что в случае отставки премьер-министра не может быть временного исполняющего его обязанности».

Пашинян сообщил об отставке 25 апреля. Президент Армении уже принял отставку правительства. Однако Пашинян намерен временно исполнять обязанности премьера вплоть до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, отмечает «Спутник».

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