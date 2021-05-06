Российская сторона не присылала приглашение президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву на парад, посвященный Дню Победы, поэтому визита в Москву в президентском графике нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В адрес пресс-службы главы государства поступают запросы от представителей СМИ с просьбой прокомментировать вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в московском параде, посвященном Дню Победы. С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован», — написал Уали в четверг в фейсбуке.

Minval.az