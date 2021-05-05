В политике можно допустить множество ошибок разной степени «болезненности». И далеко не на последнем месте в этом ряду — спутать жест доброй воли с проявлением слабости. Между тем именно так ведут себя депутаты Европарламента. Впрочем, расскажем по порядку.

Накануне Азербайджан в качестве жеста доброй воли и в соответствии с политикой гуманизма президента Азербайджана Ильхама Алиева освободил трех армянских военнопленных — Роберта Варданяна, Самвела Шухяна, Сейрана Тамразяна. Расследование подтвердило, что они являются армянскими военнослужащими, однако их причастность к преступной деятельности, включая операции, в результате которых были убиты или ранены азербайджанские военнослужащие или гражданские лица, в результате расследования установлена не была. Учитывая эти обстоятельства, Азербайджан, сделав жест доброй воли, передал их Армении. Еще накануне самолет командующего российскими миротворческими силами Рустама Мурадова доставил их в Ереван.

Но вот реакция некоторой части депутатского корпуса Европарламента на это событие оказалась весьма и весьма примечательной. А вернее сказать, возмутительной. Более 120 «евродепутатов» направили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Лайен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю послание, а вернее сказать, кляузу: надо, дескать, предпринять действенные шаги для освобождения всех удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц. А вице-председатель фракции Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте, болгарский депутат Андрей Ковачев тиснул текст письма на своей странице в Twitter. Для начала, евродепутаты уверяют: оказывается, число удерживаемых в Азербайджане армянских пленных может превышать 200. В Баку, правда, называют другую цифру, более чем вдвое меньшую, но евродепутатов такие «мелочи» не останавливают. Дескать, «в случае 112 лиц Азербайджан не предоставил никакой информации», факт пленения еще нескольких десятков «отрицает»…Из чего следует зубодробительный вывод: во-первых, действия Азербайджана «нарушают Женевскую конвенцию», а во-вторых, «Европейский союз больше не может оставлять Армению в одиночестве с этой невыносимой ситуацией», и нужно мол, «предпринять такие шаги, чтобы насилие вновь не возобладало над законом».

Для начала, евродепутатам надо бы напомнить: перед тем, как создавать такие вот произведения эпистолярного жанра на политическую тему, неплохо было бы ознакомиться с фактами. И уяснить для себя, что военнопленных Азербайджан передал Армении еще в первые дни после прекращения огня. И что сегодня армянская сторона пытается выдать за «военнопленных» террористов, заброшенных на территорию Азербайджана уже после прекращения боевых действий — 26 ноября. Тем более в серьезном документе, каковым, скорее всего, считают свою кляузу ее авторы, должны содержаться проверенные факты, а не домыслы и не сплетни из непонятно каких, впрочем, в данном случае понятно каких источников. А еще держать в голове, что в Армении до сих пор жуткая чехарда с цифрами погибших, раненых, пропавших без вести, наконец, дезертиров… Попыток Еревана с его любовью к фейкам «навесить» пару сотен пропавших «зинворов» на Азербайджан следовало ожидать. Но готовность играть в эти грязные игры депутатов Европарламента — вот это уже заслуживает внимания. И оценок.

Тем более примечательны истеричные вопли, что, дескать, «Европейский союз больше не может оставлять Армению в одиночестве с этой невыносимой ситуацией». Для начала напомним: в эту «невыносимую ситуацию» Армения загнала себя сама, когда держала войска на оккупированных азербайджанских землях и срывала переговоры по мирному урегулированию конфликта. И тем более — когда отправляла своих солдат с заданием вести «террористическую войну» уже после окончания боевых действий.

И самое главное, в результате первой Карабахской войны 1993-1994 годов пропавшими без вести до сих пор остаются не менее 4 тысяч мирных граждан Азербайджана. Обнаружение в Кельбаджарском районе массового захоронения мирных граждан Азербайджана, ставших жертвами армянских оккупантов, дает шокирующую информацию к размышлению. Но не исключено, что многие из этих 4 тысяч живы до сих пор. Однако по поводу их судьбы Армения молчит. Европарламент тоже молчит. И не пытается призвать к конкретным шагам. Молчат евродепутаты и по поводу отказа Армении передать Азербайджану карты минных полей. Но вышеупомянутые депутаты по этому поводу к руководству Евросоюза не обращаются. Что, в общем-то, дает предельно четкую информацию, чего в реальности стоят многие их напыщенные речи о «правах человека», «гуманизме» и прочих красивостях.

Нурани

Minval.az