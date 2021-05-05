Первый президент Армении Левон Тер-Петросян обратился ко второму и третьему президентам Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну и предложил совместное участие во внеочередных выборах.

Он также раскрыл подробности встречи бывших президентов Армении и ранее оккупированного армянскими войсками Нагорного Карабаха, прошедшей 25 марта по его инициативе. По словам Тер-Петросяна, он подготовил текст заявления, в котором отмечалось, что независимо от принципиальных разногласий и острых противоречий в прошлом, осознавая ответственность за судьбу страны, не претендуя на то, чтобы занять какую-либо должность в новой системе власти, три президента должны участвовать в предстоящих выборах по единому пропорциональному списку в составе блока «Альянс национального согласия».

Однако обсуждение не состоялось, поскольку Кочарян сразу отклонил это предложение, мотивируя это сугубо моральными соображениями, а именно: тем самым он предаст созданное им «Движение по спасению Армении». Что касается Саргсяна, то он не высказал своего мнения на этот счет.

«Сейчас я вновь повторяю свое предложение, поскольку уверен, что при соответствующем общественном давлении это вполне реализуемая программа, которая, пожалуй, является единственным выходом во избежание новых бедствий. Долг всего армянства — осознать, что воспроизведение режима Пашиняна куда опаснее для Армении и «Арцаха» (закавычено нами — прим.Минвала), чем возможные или предполагаемые угрозы, исходящие от Азербайджана и Турции», — подчеркнул он (цитата по «Спутнику»).

Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 дней, и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента. Механизм роспуска может быть формально запущен после отставки. Парламент будет распущен, если в течение двух недель депутаты дважды не изберут премьера. 3 мая депутаты в первый раз не избрали премьера, второе голосование по этому вопросу будет 10 мая.

Minval.az