Поиски останков погибших в зоне карабахского конфликта приостановлены на неопределенное время. Об этом сообщает «Спутник».

Поиски останков погибших не проводятся с 4 мая из-за отсутствия проводника.

Отмечается, что как только найдется человек, хорошо знакомый с местностью, поисковая операция возобновится.

В ближайшее время предстоит провести поиски в Физули, Джебраиле, Гадруте, Воротане.

За все время поисков, которые начались после установления перемирия на территориях, перешедших под контроль ВС Азербайджана, найдены или переданы армянской стороне тела и останки в общей сложности 1553 человек.

Minval.az