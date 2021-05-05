Власти Китая в рамках борьбы с чрезмерным потреблением и пищевыми отходами будут штрафовать за пропаганду обжорства и расточительное использование продуктов питания, прививать населению привычку умеренности и бережливого отношения к еде, следует из текста соответствующего закона.

Постоянным вызовом для правительства в Китае раньше был вопрос, как накормить громадное население. Эту проблему решить удалось, теперь власти занялись борьбой с достигшим больших масштабов расточительством. Парламент Китая 29 апреля одобрил закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, который вступил в силу в тот же день.

Лидер КНР Си Цзиньпин в прошлом году заявил, что «явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает», и распорядился пропагандировать среди жителей умеренность в еде. Китайский лидер призвал выработать у людей чувство стыда за «расточительство продовольствия и гордости за экономию».

Статья 22 закона гласит, что СМИ должны пропагандировать закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания, соответствующие нормативные акты и стандарты, сообщать о передовых моделях, указывать на недостатки расточительства в еде, направлять общественность к формированию правильной концепции питания и потребления, следить за общественным мнением.

Подчёркивается, что информационные сообщения о борьбе с расточительным использованием продуктов питания должны быть правдивыми и беспристрастными.

«Запрещается производить, публиковать и распространять программы, аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие расточительное использование продуктов питания, включая переедание», — указано в законе.

Согласно статье 30, если в нарушение соответствующего закона радиостанции, телеканалы, аудио- и видеохостинги производят, публикуют и распространяют печатные, аудио, видео и иные материалы, в которых есть пропаганда расточительства и переедания, то они должны оперативно внести исправления, то есть заблокировать или удалить соответствующий контент.

«В случае отказа внести изменения или при наличии отягчающих обстоятельств, ответственные будут оштрафованы на сумму от 10 тысяч юаней до 100 тысяч юаней (от 1,5 тысячи долларов до 15 тысяч долларов), также в их отношении может быть выдано предписание приостановить соответствующую деятельность», — следует из текста закона.

Помимо прочего, непосредственно ответственные лица и руководство могут быть привлечены к юридической ответственности.

«Закон сформулирован в соответствии с конституцией КНР с целью предотвращения расточительства продовольствия, обеспечения национальной продовольственной безопасности, реализации основных социалистических ценностей, экономии ресурсов, защиты окружающей среды и содействия устойчивому экономическому и социальному развитию», — говорится в тексте закона.

Подчеркивается, что правительства на всех уровнях должны определить цели и задачи в борьбе с пищевыми отходами, создать и усовершенствовать рабочие механизмы, организовать мониторинг, проверки, анализ и оценку пищевых отходов, усилить надзор и управление, продвигать работу по борьбе с пищевыми отходами, проводить пропаганду и просветительскую работу.

Госсовет КНР в свою очередь должен создать соответствующие отраслевые стандарты и нормы обслуживания, усилить регулирование отрасли. Любое юридическое или физическое лицо, обнаружившее чрезмерные пищевые отходы, имеет право сообщить об этом в соответствующие ведомства, которые должны своевременно рассмотреть обращение в соответствии с законом.

В законе также указано, что жители страны при приеме пищи вне дома должны придерживаться концепции цивилизованного, здорового и рационального потребления, заказывать и потреблять еду в разумных количествах в соответствии с состоянием здоровья, привычками и потребностями в питании.

Дома же следует прививать правильные привычки здорового питания, основанные в том числе и на научном подходе, предотвращать появление большого количества отходов, а также покупать, хранить и готовить пищу в соответствии с реальными потребностями повседневной жизни.

Организации общественного питания должны улучшить систему закупок, хранения и переработки пищевых продуктов, повышать уровень профессиональной подготовки обслуживающего персонала и в обязательном порядке включать в программы обучения информацию о бережливости и ​​борьбе с расточительством.

Также они должны напоминать потребителям о необходимости избегать создания чрезмерных пищевых отходов, размещать на видных местах объявления и плакаты о борьбе с расточительством в еде, обслуживающий персонал должен напоминать посетителям о необходимости заказывать столько, сколько они съедят.

Особое внимание бережливости рекомендуется обращать при разработке меню для фуршетов, банкетов, свадеб, траурных церемоний, семейных торжеств, организаторы и участники таких мероприятий должны заказывать еду в умеренных количествах.

Также законодатели рекомендуют предприятиям общественного питания вознаграждать посетителей, участвующих в акции «Чистая тарелка», а с тех клиентов, которые оставляют много отходов, предлагается взимать дополнительную плату за утилизацию отходов.

Если предприятия общественного питания в нарушение положений закона призывают клиентов заказывать чрезмерное количество еды, вводят их в заблуждение, в результате чего остается много пищевых отходов, то компетентные ведомства должны сделать таким предприятиям предупреждение и выдать предписание исправиться. Те же, кто откажется вносить необходимые изменения в работу, будут оштрафованы на сумму не менее 1 тысячи юаней (около 150 долларов), но не более 10 тысяч юаней (около 1,5 тысячи долларов).

Если производители продуктов питания и предприятия общепита в процессе своей деятельности создают чрезмерное количество отходов, и после предупреждения со стороны компетентных органов откажутся исправлять ситуацию, то они будут оштрафованы на сумму 5 тысяч юаней (около 770 долларов) до 50 тысяч юаней (7,7 тысячи долларов).

Туристические агентства и гиды должны разумно организовывать групповые обеды и активно напоминать туристам о необходимости заказывать то количество еды, которое они съедят. Работа туроператоров в сфере борьбы с расточительным использованием продуктов питания будет отражаться на их рейтингах.

Закон предписывает школам включить в образовательные программы материалы о необходимости строгого соблюдения экономии, о бережливости и борьбе с расточительством, проводить специальные мероприятия по этой теме и развивать у школьников бережное отношение к еде.

Учебные заведения должны создать механизм надзора для предотвращения расточительного использования продуктов питания, а также разработать и внедрить соответствующие меры вознаграждения и наказания.

В отдельной статье указано, что учебные заведения должны контролировать, анализировать и оценивать количество и структуру посетителей своих столовых, и, отталкиваясь от этого, закупать и готовить еду.

Ежегодно в Китае около 35 миллионов тонн продовольствия становятся отходами еще до того, как попасть к потребителям. Ежедневно в каждом из 500 городов Китая в среднем производится около 50 тонн пищевых отходов. Согласно проведенному исследованию, в Пекине, Шанхае, Чэнду и Лхасе в год выбрасывают в среднем 17-18 миллионов тонн продуктов, которыми можно было бы год кормить 30-50 миллионов человек.

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