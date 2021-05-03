Генпрокуратура Кыргызстана охарактеризовала действия таджикских военных во время конфликта на границе как военное вторжение с целью захвата территории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что данное военное вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Кыргызстана», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, «в спровоцированных таджикской стороной боевых действиях участвовали регулярные войска, вооруженные наемники и другие бандформирования».

«Указанные вооруженные формирования целенаправленно атаковали безоружное мирное население Кыргызской Республики. В связи с чем, с кыргызской стороны принимались меры по эвакуации мирного населения из отдельных населенных пунктов Лейлекского и Баткенского района, после чего военнослужащими и бандформированиями республики Таджикистан началось мародерство имущества местного населения, с угоном домашнего скота, автомобилей на территорию Таджикистана», — отметили в ведомстве. Генпрокуратура также обвинила Таджикистан в поджоге домов и разграблении инфраструктуры.

По версии генпрокуратуры, «военнослужащими Таджикистана и многочисленными группами бандформирований целенаправленно применялось фугасно-осколочное и ракетное вооружение в отношении мирного населения и гражданских объектов, а также автомобилей скорой помощи, перевозивших раненых, что свидетельствует о жестокой агрессии и нарушении гуманитарных, международных норм со стороны республики Таджикистан, вопреки принятым односторонним и многосторонним международным соглашениям, Женевских конвенций».

«При этом военнослужащими Кыргызстана огнестрельное оружие применялось исключительно в целях самообороны и защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики», — уточнили в надзорном органе.

Как сообщается, по вышеуказанным фактам Генеральной прокуратурой Кыргызстана 29 апреля 2021 года возбуждено уголовное дело по статье «Преступление против мира». Ведется следствие.

Minval.az