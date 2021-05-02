Политик Алексей Навальный опубликовал в инстаграме поздравление с Пасхой и рассказал, как выходит из голодовки.

Он назвал Пасху «самым лучшим праздником» и отметил, что «Великий пост в этом году у меня выдался непростой».

«К сожалению, не смогу сегодня разделить полноценную пасхальную трапезу: я все ещё в первой половине своей увлекательный трансформации „из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину“. Но разрешенные мне несколько ложек каши съем с отменным пасхальном настроением. Ведь в такой день я точно знаю и помню о том, что все будет хорошо», — говорится в посте оппозиционера.

Minval.az