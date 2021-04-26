С момента отставки премьер-министра он перестает быть членом Правительства. Следовательно, утверждение о том, что премьер продолжает исполнять свои обязанности в качестве члена Правительства до формирования нового кабинета министров, является необоснованным и противоречит Конституции. Об этом заявил юрист Артур Ованнисян, касаясь утверждения представителей властей о том, что продолжение работы Пашиняна после отставки в качестве и.о. главы кабмина соответствует Конституции.

«До отставки кабмина в отставку ушел его руководитель. Другие члены Правительства продолжат свою работу после отставки кабмина, но не премьер-министр», — пояснил Ованнисян, слова которого приводит армянский интернет-портал news.am.

Касаясь предусмотренных законом оснований для отставки премьер-министра, он привел примечательный пример. Указывая на пункт 1 части 2 статьи 6 закона «О структуре и порядке деятельности Правительства», согласно которому премьер-министр обязан уйти в отставку, если он утратил гражданство Республики Армения или обрел гражданство другого государства, юрист сказал: «А теперь представьте себе ситуацию, когда премьер-министр принимает гражданство другой страны и на этом основании уходит в отставку. И что, он должен будет продолжать исполнять обязанности до формирования нового Правительства, когда по Конституции премьер-министром Республики Армения может быть только лицо, являющееся гражданином Республики Армения? То же самое творится и в этой ситуации: если премьер подал в отставку, какое бы ни было основание, все, он прекращает быть членом кабмина», — отметил Ованнисян.

А у нас Пашинян после отставки продолжает исполнять свои полномочия, что является уголовно наказуемым деянием, подчеркнул он. «Получается, что Пашинян захватил власть способом, не предусмотренным Конституцией, то есть он продолжает занимать этот пост и после своей отставки», — сказал юрист.

Напомним, что накануне Пашинян подал в отставку и объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении. Пашинян также отметил, что все это время именно он будет выполнять обязанности главы кабмина. Данный вопрос со вчерашнего дня активно обсуждается в правовом сообществе.

Minval.az