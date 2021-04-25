Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального опубликовали результаты его обследований в колонии, сообщает «Новая газета».

Независимая группа врачей, изучив результаты обследования, не смогла полностью объяснить, почему Навальный испытывает боль, жжение и онемение в конечностях и в пояснице.

Врачи предполагают неврологическую патологию, для выявления которой требуются дополнительные обследования.

Также отмечается, что не удалось снять болевой синдром. Многие из назначенных Навальному препаратов, указывают врачи, не имеют доказанной эффективности. А в некоторых случаях эти назначения противоречат даже российским руководствам.

С учетом вышеуказанного, а также того, что Навальному может потребоваться оперативное нейрохирургическое вмешательство, и существуют риски для его жизни, врачи просят «в самые короткие сроки» перевести его в многопрофильный стационар в Москве.

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