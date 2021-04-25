У «Роскосмоса» есть свои космические корабли для доставки космонавтов на Международную космическую станцию, поэтому необходимости вести переговоры по этому вопросу с иностранными космическими агентствами у российской госкорпорации нет. Об этом в «Твиттере» заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал он в своём микроблоге, комментируя новость о переговорах «Роскосмоса» и SpaceX.

Некоторые СМИ информировали, что госкорпорация ведёт переговоры с американской частной компанией SpaceX по доставке российских космонавтов на орбиту Земли, напоминает «Лайф».

Minval.az