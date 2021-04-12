Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» может стать основой для единого экономического пространства между Россией и Ираном, важность реализации таких проектов показала ситуация с блокировкой Суэцкого канала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Рассчитываем, что в перспективе МТК «Север-Юг» станет основой для создания единого «бесшовного» транспортно-логистического и экономического пространства от южных берегов Ирана до северных городов России», — сказал Лавров в интервью иранскому информационному агентству ИРНА.

«Решение подобной задачи тем более важно после того, как недавний инцидент с перекрытием Суэцкого канала показал востребованность надежных сухопутных путей транспортировки грузов», — подчеркнул он.

Министр отметил, что для развития проекта важное значение имеет создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В России на правительственном уровне утверждены и реализуются необходимые для этого планы и программы, в том числе применительно к прикаспийскому региону. Знаем, что в Тегеране также уделяют повышенное внимание данному вопросу. Рассчитываем, что иранским партнерам удастся успешно завершить строительство подходов к порту Каспиан (СЭЗ «Энзели»), а также железной дороги в Азербайджан. Это существенно повысит конкурентоспособность МТК «Север-Юг» и его привлекательность для грузоотправителей», — сказал Лавров.

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