Российская дипломатия — в центре очередного скандала. На сей раз отличился посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Дипломат, конечно, «хотел как лучше». И, комментируя в беседе с журналистами излюбленный в Армении «вопрос военнопленных», заявил, что Москва выступает за обмен пленными между армянской и азербайджанской стороной по принципу «всех на всех», и добавил: «Работа, естественно, должна быть завершена. Российская Федерация активно участвует в этом процессе. Содействуя тому, чтобы действительно, в конечном итоге, был реализован тот принцип, о котором мы говорили ранее – «всех на всех»». Хотел, наверное, как лучше. Но не учел самую малость: военнопленных по этому самому принципу «всех на всех» Азербайджан Армении уже передал. И сделал это еще в первые же дни после того, как был прекращен огонь. Другое дело, что уже после прекращения огня армянские «стратеги» забросили в Ходжавендский район Азербайджана с приказом развернуть здесь «диверсионную войну». И вот эти 62 «зинвора» — они уже по всем нормам никакие не военнопленные, а террористы.

И как теперь понимать слова Копыркина? Он не в курсе тех обстоятельств, при которых эти самые 62 «зинвора», пардон, «вляпались в неприятности»? И взял террористов под защиту нечаянно? Но в это можно было бы поверить, если бы господин Копыркин представлял интересы России где-нибудь в Танзании, голова была бы забита сугубо «африканскими» проблемами, а на его пресс-конференции неожиданно выскочил бы «блогер-путешественник» из Армении. Но глава диппредставительства России в самой же Армении? Ему во всех смыслах по штату положено быть в курсе. И тем более знать, что терроризму нет и не может быть оправдания, а террористов недопустимо делить на своих и чужих, плохих и хороших.

Но самое неприятное, «ляпсус» Копыркина с террористами, которых Ереван усиленно выдает за добропорядочных «военнопленных», случился на фоне грандиозного скандала вокруг «Искандеров». И здесь уже Копыркин точно в курсе. Он даже пытается высказывать претензии Азербайджану: дескать, Россия привыкла к тому, что некоторые политические деятели в отдельных странах выступают с различными обвинениями.

Только вот рассуждения «ах, такую хорошую Россию опять обвиняют во всех грехах почем зря» были бы уместны, если бы речь шла о политических оценках, которые можно разделять или оспаривать, или даже об очередном highly likely. А тут, если кто не понял, имеется «вещдок» в виде осколков. И вот это уже меняет дело.

До 44-дневной войны вокруг «Искандеров» на Южном Кавказе сложилась ситуация, весьма комфортная для российской дипломатии. Вспомним: впервые об «Искандерах» в карабахском «разрезе» заговорили еще летом 2015 года. Тогда Москва выделила Армении целевой кредит на покупку оружия, и в Ереване изъявили желание приобрести российский ОТРК, который как раз начали вовсю пиарить в СМИ. В СМИ регулярно просачивались «утечки», что Москва и Ереван ведут переговоры о его поставке, однако официально поставку «Искандеров» Армении никто в России как бы не подтверждал, и эксперты позволяли себе фразочки «в Армении любят «потроллить» соседей», и вообще это «избыточное средство поражения» для такого театра военных действий, как Карабах. Более того, даже когда в сентябре 2016 года «Искандеры» прошествовали на параде по площади Республики в Ереване, многие эксперты уверяли: никаких «армянских «Искандеров»» нет в природе, на параде показали штатное оружие российской базы. То есть для армянской аудитории подаренные Россией «Искандеры» как бы существовали, для азербайджанской — их как бы не было, но эти ОТРК в любом случае считались этаким суперэффективным «чудо-оружием». Тогда, возможно, это действительно была хитрая игра. Но не теперь, когда в Шуше нашли остатки ракет, да еще к тому же оказавшихся «Искандером-М», то есть той модификацией ОТРК, которая стоит на вооружении российской армии и экспортироваться не должна. И то, что «Искандеры» явно не оправдали имидж «вундервафли» в чисто военном, точнее, военно-техническом прочтении — это лишь малая толика неприятностей. Куда важнее последствия политические. В самой РФ уже проводят параллели с ЗРК «Бук», из которого на Донбассе сбили пассажирский малайзийский «Боинг». А в Азербайджане задают свои вопросы: надо ли так понимать, что по Шуше стреляли из штатного оружия российской базы? То есть Россия вступила в войну на стороне Армении в то время, пока эта война шла на территории Азербайджана? Или же Москва в обход собственных правил поставила Армении именно «Искандер-М»? Экспорт которых вообще запрещен? И несколько лет отказывалась это признать? Можно, конечно, выдвинуть версию, что «Искандеры-М» ввезли в Армению контрабандой. Но чего тогда стоят все уверения в стиле «на дворе уже не «лихие девяностые»», если объектом незаконного перемещения через границу оказался оперативно-тактический ракетный комплекс? К тому же ОТРК — это достаточно сложное оружие. Для управления им нужны подготовленные специалисты. Их тоже «ввезли контрабандой»? Словом, если «в военном измерении» ОТРК «Искандер» не очень-то оправдал свой пиар, то вот удар «дипломатического «Искандера»» рискует оказаться куда более разрушительным.

Нурани, обозреватель

Minval.az