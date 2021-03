Apple CEO Steve Jobs takes the stage during the launch of Apple’s new tablet computing device in San Francisco January 27, 2010. REUTERS/Kimberly White (UNITED STATES — Tags: BUSINESS SCI TECH) — GM1E61S06FQ01

Резюме для трудоустройства основателя компании Apple Стива Джобса продали на аукционе компании Charterfields за £162 тыс. ($221 842). Об этом сообщает Benzinga.

Отмечается, что анкета на одном листе была заполнена покойным миллиардером от руки в 1973 году, предположительно после того, как он бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон. Спустя год Джобс нашел работу технического специалиста в Atari, сотрудником которого также был Стив Возняк, с которым они основали Apple в 1976 году.

В опроснике Джобс отметил, что имеет опыт работы с «компьютерами и калькуляторами», а также владеет особыми навыками в электронных технологиях и цифровом проектировании.

Аукцион проходил в период с 24 февраля по 24 марта текущего года. В 2018 году анкета уже продавалась на аукционе, тогда ее продали за $175 тыс.

