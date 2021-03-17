Есть старый закон «желтой прессы»: если «сенсации» нет, ее следует выдумать, добавив в лучшем случае что-нибудь вроде «по неподтвержденным данным» или «как стало известно из источников в ближнем окружении». От репутации, правда, в таком случае мало что остается, но достоверности и профессиональной порядочности от такого рода изданий никто не ждет. Их и читают чаще всего как бульварный роман.

Но что делать, когда методы «желтой прессы» берут на вооружение вроде бы претендующие на серьезность СМИ?

На сей раз на этой ниве в очередной раз отличилось агентство «Регнум». Где небезызвестный Станислав Тарасов интригующим тоном сообщает: в селе Фардарлы Закатальского района Азербайджана нашли клад — с «большим количеством золота и других сокровищ»! Правда, официально никаких подтверждений, что в Фалдарлы обнаружен клад, нет, и проводятся только земельные работы. Но, как утверждает сайт Reportiori. ge со ссылкой на агентство «Мтавари», клад на самом деле нашли, причем об этом журналистам сообщили неназванные «источники в МИДе Грузии». Откуда у агентства, которое не входит в число грузинских «медиа-китов», такие сногсшибательные источники, не уточняется. Но зато вовсю присутствуют рассуждения: дескать, «наши местные жители (? — Minval.az) требуют (?!! — Minval.az), чтобы к раскопкам были привлечены и грузинские археологи» — иначе, мол, «могут быть стерты или вообще уничтожены исторические следы, а речь идет о большой исторической находке». А это как понимать? Нашли клад или нет, теперь определяет сельский сход? И он же решает, чьим археологам где работать? И, наконец, что это за «наши местные жители»?

А вот тут и начинается самое интересное. Как признают сами авторы сего провокационного пасквиля, новости о «кладе» распространили ровно те же СМИ, которые регулярно публикуют «материалы грузинских историков, активно полемизирующих со своими азербайджанскими коллегами не только относительно грузинского христианского наследия, но и географии его распространения». Да еще и добавляют: мол, «Тбилиси негласно отказывается считать азербайджанским так называемый Закатальский округ, созданный русской властью на территории бывших Джаро-Белоканских вольных обществ и Илисуйского султанства»! Дескать, с XI до начала XVII века эти земли входили в состав Грузии.

Здесь следует внести ясность. Грузия ни разу, будь то официально или неофициально, не высказывала к Азербайджану территориальных претензий, в том числе на Закаталы, Илису и т.д. Кому принадлежал Илисуйский султанат во время оно — это не такой же вопрос, как то, кому принадлежат Сухуми и Цхинвали, а кому — Шуша и Кельбаджар. Азербайджан и Грузия признают и решительно поддерживают территориальную целостность друг друга. Это краеугольный камень стратегического партнерства. Что же до монастырского комплекса, который в Азербайджане называют Кешикчидаг, а в Грузии — Давид Гареджи, то это по своим масштабам ну никак не тянет на спорную территорию, территориальные претензии и т.д. Более того, и в Баку, и в Тбилиси регулярно призывают к сдержанности и намерены решать вопрос демаркации границы на этом участке путем диалога и без опасного популизма.

И что же — московские журналисты об этом не в курсе? Вряд ли. Просто появился этот пасквиль как раз в те дни, когда Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии, находился с визитом в Брюсселе и вел переговоры с руководством Евросоюза. А на 17 марта намечены его встречи с руководством НАТО. Что по вполне понятным причинам не нравится Москве, особенно на фоне нынешней активности Североатлантического альянса на Черном море. И текст на страницах московского агентства, чей автор тоном опытной дворовой сплетницы рассказывает «Мамед, а вы знаете, что Гиви негласно на вашу комнату претендует?», то есть, простите, «Тбилиси негласно отказывается считать азербайджанским так называемый Закатальский округ, созданный русской властью на территории бывших Джаро-Белоканских вольных обществ и Илисуйского султанства» — это вполне «прочитываемая» попытка подорвать отношения Грузии и Азербайджана. Авторы прекрасно понимают, насколько региональное сотрудничество с Баку и Анкарой важно для Тбилиси. Вот и стараются: то в СМИ вбрасывают фейковую карту, где Аджария — «зона влияния Турции», то предсказывают, будто бы «вот придет столетие Карсского договора — и Турция предъявит претензии на Батуми, взвинчивают страсти вокруг Кешикчидага, причем в первых рядах оказываются персоны и организации, которые сотрудничают…ну, скажем, с российским «Фондом Горчакова». А теперь, похоже, решили зайти с другой стороны и убедить Азербайджан, будто бы в Грузии предъявляют претензии на Закаталы, Илису и т.д. И, похоже, пребывали в полной уверенности, что на фоне перспективы открытия «Зангезурского коридора» Баку позволит втянуть себя в конфликт с Грузией.

Только, похоже, забыли задать себе простой вопрос: а станут ли в Баку строить свои отношения со стратегическим партнером — Грузией по рецептам заведомых провокаторов?

Впрочем, такими дешевыми провокациями действительно умные и проницательные люди занимаются редко.

Нурани, обозреватель

Minval.az