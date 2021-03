В Бельгии полиция разогнала протестующих участников движения Black Lives Matter водометами и слезоточивым газом, сообщает телеканал RTBF.

Между активистами и правоохранителями произошли столкновения в городе Льеж. В результате ранения получили 11 полицейских, были задержаны несколько десятков человек.

В социальных сетях публикуются записи стычек между полицией и протестующими.

Местные власти сообщают, что участники акции устроили погромы. Пострадал McDonald’s в центре города и припаркованные около него машины, несколько остановок транспорта, магазины. Также активисты разбили окна в отделении полиции и мэрии Льежа.

Акции протеста в Бельгии начались после того, как в интернете распространилось видео задержания правоохранителями «с применением силы» молодой девушки африканского происхождения.

African migrants loot businesses and clash with the police after a #BlackLivesMatter protest in the city of #Liege, #Belgium (!!!) today. Vid by @based_belgium (worth a follow) pic.twitter.com/MjatlEAZlb

— RedPilledPoland (@RedPilledPoland) March 13, 2021