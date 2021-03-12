Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глубоко разочарован решением суда об условном освобождении армянского террориста Хампинга Сасуняна, убившего в 1982 году генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкан.

«Соединенные Штаты всегда считали «безопасность дипломатов» приоритетным вопросом и выступали за максимально жесткое наказание причастных к подобным преступлениям. Мы выступаем против условных освобождений. Угроза в адрес дипломата — это не только серьезное преступление, но и угроза дипломатии в целом», — говорится в письменном заявлении госсекретаря.

Блинкен вновь выразил соболезнования родным и близким убитого турецкого дипломата и министерству иностранных дел Турции.

Член армянской террористической организации «Борцы за справедливость в вопросе «геноцида армян» («ESAK») Хампиг Сасунян, приговоренный к пожизненному заключению без права на обжалование, содержался в тюрьме «Сан-Квентин» штата Калифорния, напоминает Anadolu.

По законам Калифорнии, заключенные, которые провели в тюрьме более 25 лет, получают право на ходатайство об условно-досрочном освобождении. Сасунян с октября 2007 года неоднократно пытался воспользоваться этим правом.

Благодаря вмешательству МИД Турции в 2006, 2010, 2013 и 2015 годах американский суд отклонял все ходатайства террориста.

14 декабря 2016 года ходатайство Сасуняна по УДО было удовлетворено судом, после чего Анкара обратилась в апелляционный суд. В итоге губернатор Калифорнии Джерри Браун 12 мая 2017 года аннулировал решение суда первой инстанции по делу Сасуняна.

Армянский террорист направил в суд шестое ходатайство по УДО. В преддверии заседания суда, намеченного на 29 июня 2018 года, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр юстиции Абдулхамит Гюль обратились с письмами в адрес своих американским коллег.

25 июля 2019 года Сасуняну вновь было отказано в УДО на том основании, что он “продолжает представлять опасность для общества”.

Калифорнийский совет по условно-досрочному освобождению вновь рассмотрит ходатайство Сасуняна лишь в июне 2021 года.

Хампиг Сасунян и его сообщник Крикор Салиба 28 января 1982 года застрелили турецкого дипломата в его машине в Лос-Анджелесе. Сасунян был приговорен судом к пожизненному заключению. Сбежавший Салиба был убит в том же году в ходе конфликта в Ливане.

Ранее МИД Азербайджана решительно осудил решение Верховного суда Лос-Анджелеса об условном освобождении армянского убийцы Кемаля Арыкана.

«Освобождение признанного террориста Хампига Сасуняна, осужденного за убийство турецкого дипломата, подало бы очень неверный сигнал и, несомненно, нанесло бы ущерб интересам дипломатии, особенно в государстве с одним из крупнейших в мире дипломатических корпусов», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Minval.az