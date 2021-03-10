Беспилотники «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2), разработанные компанией «Байкар» (Baykar) и зарекомендовавшие себя в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, продолжают производить фурор. Десятки стран заявили о своем намерении приобрести эту систему вооружения, а мировые средства массовой информации представили турецкие БПЛА на своих страницах, отметив, что на поле боя они изменили правила игры. А недавно эффективность БПЛА «Байрактар ТБ2» подтвердила НАТО. Опубликованный НАТО доклад демонстрирует успех турецких БПЛА, пишет Haber7.

В докладе под названием «Комплексный подход к противодействию беспилотным авиационным системам», подготовленном Объединенным центром передового опыта воздушных сил НАТО (JAPCC), рассказывается о преимуществах беспилотников «Байрактар ТБ2».

В докладе, состоящем из пяти частей, БПЛА «Байрактар ТБ2» рассматриваются во второй части, в подразделе «Наступательные противовоздушные операции» (Offensive Counter-Air Operations). В этом разделе дается оценка БПЛА и систем противовоздушной обороны, разработанных против БПЛА.

Также рассматриваются атаки дронов на авиабазу Хмеймим — главный штаб России в Сирии. Утверждается, что Москва задействовала «Панцири» для противодействия этим внезапным налетам. Подчеркивается, что система «Панцирь-С1», которая изначально была разработана для точечной защиты от самолетов и вертолетов, а также для дополнительной защиты систем противовоздушной обороны большой дальности от атак летательных аппаратов с применением высокоточного оружия особенно на малой и сверхмалой высотах, стала идеальной системой для борьбы с малыми и тактическими БПЛА.

В дальнейшей части анализа комплексов «Панцирь» говорится о БПЛА «Байрактар ТБ2», которые показаны в докладе НАТО как «успешный пример» применения тактических БПЛА. «Турция впервые использовала ударные БПЛА в качестве основного элемента в ходе операции „Щит весны» в Идлибе. С помощью ударных БПЛА Турция поразила большое количество целей здесь. Для обеспечения безопасности наземных соединений эти БПЛА турецкого производства поразили и уничтожили широкий спектр военных целей, в том числе танки, системы противовоздушной обороны, гаубицы и военные базы. Это продемонстрировало эффективность БПЛА в непосредственной авиационной поддержке (CAS)», — говорится в докладе.

Подчеркивается, что действующие системы «Панцирь» в Сирии представляют серьезную опасность для таких БПЛА и являются целью, которую необходимо немедленно поразить, однако в Идлибе российской системе это не удалось: «Активная система „Панцирь-С1″ была реальной опасностью для БПЛА, и ее необходимо было немедленно уничтожить. Активная система „Панцирь-С1″ из-за интенсивных мер радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить малые умные боеприпасы, выпущенные „Байрактар ТБ2″, несмотря на то что они были в пределах досягаемости радара».

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