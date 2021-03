«Хочу сказать сердечное спасибо всем женщинам, особенно женщинам Ирака, смелым женщинам, которые продолжают дарить жизнь, несмотря на насилие и раны. Пусть женщин уважают и защищают! Пусть им уделяют внимание и открывают возможности!» — написал понтифик в Twitter.

Таким образом в Международный женский день папа Франциск фактически повторил слова, которые он произнес в воскресенье, выступая на встрече с христианской общиной иракского города Каракош, которая сильно пострадала от боевиков ИГИЛ.

I would like to say a heartfelt thank you to all the women, especially the women of #Iraq, courageous women who continue to give life, in spite of wrongs and hurts. May women be respected and protected! May they be shown respect and provided with opportunities! #ApostolicJourney

— Pope Francis (@Pontifex) March 8, 2021