Армения и Иран намерены и дальше укреплять отношения, основанные на вековой дружбе, и совместно решать актуальные региональные проблемы. Об этом было заявлено в ходе телефонного разговора глав МИД двух стран Ара Айвазяна и Мохаммада Джавада Зарифа.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Армении, главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня.

«Было выражено удовлетворение в связи с динамикой развития отношений, основанных на вековой дружбе, и подтверждена взаимная готовность к их дальнейшему укреплению, в том числе посредством активизации политического диалога на различных уровнях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности. Стороны подчеркнули важность скоординированного сотрудничества в решении «новых региональных проблем».

Minval.az