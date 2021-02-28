На сайте посольства России в Армении (и на сайте МЧС России) продолжается этакая «игра в перетягивание пресс-релиза». Напомним: накануне МЧС России отправило в Ханкенди очередную партию гуманитарной помощи — пиломатериалы, кровельное железо и т.д. Сотрудник ведомства Горелов, беседуя с журналистами, сообщил, что помощь направляется в «Степанакерт» (кавычки наши — Minval.az), причем по запросу «местных властей». Что вызвало более чем понятные вопросы у азербайджанской аудитории, включая и Minval.az: почему город называют «Степанакерт»? И что это за «местные власти»? Если это созданный Арменией в Карабахе оккупационный режим, то он априори незаконный, и никаких сношений с ним государственные органы РФ иметь не могут.

Затем, днем 24 февраля, появился уже официальный пресс-релиз — на сайтах МЧС и посольства России в Армении. Где черным по белому указывалось, что «МЧС России организована доставка очередной партии гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Автомобильным транспортом направлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и жилого фонда. Всего в Степанакерт/Ханкенди доставлено около 50 тонн груза. В составе которого — сталь оцинкованная, металлочерепица, лесоматериалы». Название «Ханкенди» появилось на сайтах российских официальных структур впервые. Что вызвало у армянских СМИ и телеграмм-каналов прямо-таки «онлайн-обмороки».

Но прошло еще несколько часов, и релиз откорректировали вновь. Название административного центра бывшей НКАО из него убрали вообще. А затем российская дипмиссия пояснила: «Мы обратили внимание, что публикация была воспринята неоднозначно. Так как мы не заинтересованы в том, чтобы возникало какое-то напряжение, текст публикации был скорректирован. Ссылка на официальный пресс-релиз прикреплена к публикации».

Можно, конечно, попытаться подсчитать, в чью пользу закончился «раунд», тем более что, во-первых, «местные власти» в релизе более не появились, а во-вторых, так напугавшее армянскую аудиторию название «Ханкенди» убрали вместе со «Степанакертом». Но куда важнее другое. Насколько вообще уместны и допустимы подобные игры с названием города и многократное корректирование одного и того же релиза? Особенно если речь идет о государственной структуре? Если кто забыл, в состоявшемся государстве госструктуры в таких вопросах обязаны выступать с единой позиции, и уж точно не менять ее по десять раз на дню. А тут речь идет именно о позиции, а не небрежности, и еще к тому же это не спор, условно говоря, между Науру и Вануату, в чем отдельно взятые чиновник действительно могли быть не очень осведомлены — это постконфликтное урегулирование, где Россия осуществляет миротворческую миссию? И как тогда понимать всю эту «игру в перетягивание релиза»? Насколько допустимо корректировать этот релиз по заявкам публики, и еще публично признаваться в этом? И да, такая маленькая деталь — идти при этом ПРОТИВ тех международно-правовых рамок, которые очертил не кто-нибудь, а ее собственный президент? Смеем напомнить: позицию РФ по Крыму тоже воспринимают неоднозначно, и не только в самой Украине. Как и по Цхинвали и Сухуми, причем не только в Грузии. А еще по четырем островам, которые Япония называет своими «северными территориями». И, наконец, может проявлять такое непостоянство страна, всячески подчеркивающая свой статус великой державы?

И самое примечательное, что подобное с российской внешней политикой происходит далеко не в первый раз. Напомним: как уже рассказывал Minval.az, 6 июля 2018 года в Москве проходит встреча секретарей Советов безопасности России и Армении Николая Патрушева и Армена Григоряна. СМИ, включая российский ТАСС, армянское News.am и «Еркрамас» и т.д., ссылаясь на официальный релиз Совбеза РФ, сообщили: «Подтверждена позиция России, выступающей за стабильность в регионе, за мирное поэтапное урегулирование нагорно-карабахской проблемы с учетом интересов всех сторон».

И вот то, что речь шла о поэтапном урегулировании, сильно не понравилось армянской стороне. Потому как этот вариант предусматривал, что сначала Армения выводит войска по крайней мере из пяти оккупированных районов Азербайджана, а уже затем обсуждается статус Нагорного Карабаха. Какие «закулисные рычаги» включил Ереван, так и осталось за кадром, но через некоторое время «напугавшую» армянскую сторону формулировку из релиза изъяли. Однако в Интернете без труда можно было найти скриншоты, доказывающие, что она там присутствовала.

Сегодня, после 44-дневной войны и победы Азербайджана, все эти «поэтапные», «пакетные» и прочие планы вместе с планами «определения статуса Карабаха», подберем самый мягкий эпитет, полетели в мусорную корзину. И нет сомнений, что достаточно скоро там окажутся и дискуссии по поводу, надлежит ли писать в релизах «Ханкенди» или «Степанакерт», «Агдере» или «Мардакерт» и т.д. Но в любом случае эту «игру в перетягивание релиза» Россия уже проиграла. Потому что имиджевые потери никуда не денутся. И это как раз тот случай, когда за державу действительно обидно.

Нурани

Minval.az