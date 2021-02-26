Азербайджанская сторона в ходе боев в Карабахе осенью 2020 года не зафиксировала применение Арменией комплексов «Искандер». Такое заявление сделал на своей пресс-конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментируя заявления Никола Пашиняна, будто бы эти ОТРК в Карабахе применялись, но «не взорвались», «взорвались на 10%» и вообще представляют собой «оружие восьмидесятых». Происходящее в Армении президент Азербайджана назвал «трагикомедией», слова Пашиняна, будто бы ракета взорвалась на 10%— анекдотом. А затем озвучил главное: «Еще в то время, когда эти ракеты были поставлены в Армению, я говорил, что это неправильный шаг, что этот шаг не служит укреплению мира и стабильности в регионе, что он не сдержит нас. И во время войны мы предлагали российской стороне забрать «Искандеры» обратно, и я до сих пор придерживаюсь такого мнения, что единственный путь, который мог бы предотвратить вот такое трагическое развитие ситуации в регионе, это забрать эти ракеты и перестать бесплатно передавать Еревану вооружение». Напомнив кроме всего прочего, еще и о политической «цене» столь щедрого подарка, преподнесено Москвой Еревану.

В самом деле, в последние дни с подачи Никола Воваевича российские ОТРК «Искандер» мелькают в новостях регулярно. После заявлений армянского премьера минобороны РФ поспешило внести ясность и заверило, что эти ракеты в Карабахе не применялись от слова вообще. Чем еще раз подтвердили: занервничали в Москве после заявлений Пашиняна всерьез.

Откровенно говоря, ОТРК «Искандер» вообще оказался для России на редкость невезучим. Создавали этот комплекс на базе ракетной системы «Ока». Она изначально разрабатывалась как ракета малой дальности, способная нести ядерное оружие. Работать над ней начали как раз в то время, когда СССР развязал «гонку ракет малой и средней дальности», разместив в странах Восточной Европы свои ракеты «Пионер». Долететь до США они не могли даже теоретически, но вот ударить по американским базам в странах Западной Европы — без проблем. В Москве рассчитывали, что европейцы испугаются, укажут на дверь американским базам и вообще выйдут из НАТО. Но на деле западноевропейцы выстроились в очередь за американскими «Першингами», в Европе началась впечатляющая «ракетная гонка», к которой Москва не готовилась и на которую у СССР просто не было ресурсов — ни финансовых, ни технологических. В результате советская экономика просто «надорвалась», и даже подписанный Горбачевым и Рейганом договор о ракетах средней и малой дальности СССР уже не спас. Страна развалилась. Разработку «Оки» по понятным причинам отложили в архив.

Затем, уже после распада СССР, на базе так и не состоявшейся ракеты «Ока» стали разрабатывать «Искандер». И поначалу все шло хорошо,…пока на вооружении этого комплекса не появилась ракета 9М729, которая, по мнению США и НАТО, нарушала ограничения ДРСМД. В результате зимой 2019 года договор официально прекратил существование, поставив уже Россию перед необходимостью втягиваться в «ракетную гонку» по новому кругу.

А теперь становится ясно, как дорого обошлась Москве демонстрация «Искандеров» на параде в Армении в сентябре 2016 года. Что понятным образом отразилось на отношениях России с Азербайджаном и Турцией. Где задавали вполне логичные вопросы: с каким расчетом Россия столь мощное оружие Армении, у которой «замороженный» конфликт с Азербайджаном, «тлеющий» — с Турцией и еще территориальный спор с Грузией? Причем не продает его, а именно дарит — на «Искандеры» у Еревана даже теоретически нет денег? А если оно российское, и его просто выдают за армянское, переодев российских военнослужащих на параде в армянский камуфляж, то как далеко зайдет этот «оружейный лизинг»? ОТРК позволили просто покатать на параде? Или из него разрешат и пострелять?

Затем новыми ракетными комплексами заинтересовалась Беларусь. Но продать ей ОТРК в Москве отказались. В ответ в Минске, где по понятным причинам почувствовали себя уязвленными, решили создать собственную систему оружия со сходными с «Искандером» характеристиками — и в сотрудничестве с Китаем и при финансовой «подпитке» Азербайджана запустили в серию РСЗО «Полонез», что уже изменило конкуренцию на международном оружейном рынке не в пользу России.

И вот теперь новая серия неприятностей. Всего-то неделю назад Defense News подробно расписал, как «вооружение и техника российского производства, в частности, бронированные боевые машины и системы противовоздушной обороны (ПВО), уничтожались в последние годы в ходе многочисленных конфликтов, например, в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, благодаря использованию современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». В Ливии турецкие Bayraktar TB2 разнесли в щепки российские «Панцири», в Нагорном Карабахе израильский Harop уничтожил С-300 «Фаворит», в ходе последнего конфликта было уничтожено 134 армянских танка против 22 азербайджанских. Еще раньше пораженные эксперты констатировали: азербайджанские дроны расправились с российской системой «Репеллент-1», как раз и созданной для борьбы с БПЛА. И если после того, как благодаря Николу Воваевичу в Баку на Параде Победы провезли по главной площади взятую в качестве трофеев и уничтоженную армянскую бронетехнику российского производства, Пашинян еще и обозвал ОТРК «Искандер» не то «устаревшими», не то «ненадежными» —России есть о чем беспокоиться. Тем более что с таким заявлением выступает не блоггер и не независимый эксперт, а верховный главнокомандующий страны, которая всего-то пять лет назад объявила, что первой из российских союзников заполучила «Искандеры», а минувшей осенью вела войну.

И это еще не все. Никол Воваевич еще и подложил России приличную политическую «свинью». То есть «столкнул лбами» Москву с Баку и Анкарой. То, что распиаренные «армянские «Искандеры»» — это штатное вооружение российской базы в Гюмри, говорилось еще с сентября 2016 года. И если они все же стреляли по Азербайджану — такой поворот событий многие, и не только из числа активистов ФБ, сочли бы прямым вступлением России в войну на стороне Армении в то время, пока боевые действия идут на территории Азербайджана. Со всеми вытекающими политическими и военно-политическими последствиями.

Теперь, конечно, поставлена точка в дискуссии, применялись ли «Искандеры» в Карабахе и может ли ракета взорваться на 10%, но не в истории с «армянскими «Искандерами»» как таковой. Где в Баку уже обозначили вслух свою оценку: подобные подарки никоим образом не способствуют миру в регионе.

И в качестве вишенки на торте, весьма неприятное «прочтение» этой истории придает нынешний военный мятеж в Армении. Где у России нет даже «минимально проигрышного» сценария. Если Пашиняна в результате «свалят», это будет воспринято многими как месть за нелестную оценку «Искандеров», да еще к тому же Москве придется принимать на себя ответственность еще и за приход к власти «реваншистов» и партии войны. А если он все же останется, «на выходе» Кремль получит демонстрацию, что даже в собственном «форпосте» «свалить» с налета лидера местного «недомайдана» не получается.

И это еще не вся политическая цена подаренных Армении «Искандеров».

Нурани

Minval.az