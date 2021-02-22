Азербайджан, войдя в Евразийский экономический союз, лишится ряд преимуществ, которые может получить после подписания Стратегического соглашения с Евросоюзом, заявил в ходе беседы с корреспондентом Minval.az политический аналитик, главный редактор Информационно-аналитического агентства «3rd View» Рауф Раджабов, комментируя очередной призыв представителей экспертных кругов

России присоединиться к ЕАЭС.

Напомним, что подобные призывы со стороны ряда неофициальных лиц были озвучены неоднократно.

Накануне с подобным призывом выступил директор Института политических исследований Сергей Марков, отметивший, что «страны, лежащие к востоку от Евросоюза, должны вступить в Евразийский экономический союз»

По мнению Маркова, в ЕАЭС должны вступить государства, не имеющие шансов присоединения к ЕС, а именно Азербайджан, Турция, Молдова, Грузия и Украина.

«В перспективе Турция должна войти в ЕАЭС, чтобы сделать его по-настоящему мощным. Я надеюсь, что и Украину нам удастся вырвать из лап смерти, и она тоже войдет в ЕАЭС, когда ей будет возвращен суверенитет», — заявлял он.

Тем временем Р.Раджабов напомнил о том, что «в друзья никто не набивается».

«Друзьями становятся в рамках взаимовыгодных интересов. Азербайджан самодостаточная страна, успешно реализуются проекты TANAP, TAP, Баку-Тбилиси – Карс. Ни один проект, осуществляемый Азербайджаном, «не завис». И даже недавняя 44–дневная Отечественная война ускорила реализацию всех известных и планируемых проектов.

Так, в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан нормально взаимодействует с Китаем. Ранее было подписано соглашение с Туркменистаном по месторождению «Достлуг». Существует также аналогичный проект с Ираном по спорным месторождениям, но он пока что не реализован», – говорит Р. Раджабов.

Однако эксперт уверен, что и этот проект будет реализован в контексте желания Тегерана принять участие в южно-кавказских вопросах.

Помимо этого успешно развиваются связи с Западом, с которым связаны многие проекты. Азербайджан готовится к подписанию нового Стратегического соглашения с ЕС.

«И в этом моменте мы приходим к самому главному. На мой взгляд, все эти заявления направлены на то, чтобы предотвратить подписание данного соглашения, так как если Азербайджан присоединится в Евразийский экономический союз, то не сумеет пользоваться льготами по свободной торговле именно с Евросоюзом. Там имеются и другие многие преференции. То есть Азербайджан, войдя в ЕАЭС, потеряет те преимущества, которые может получить после подписания Стратегического соглашения с ЕС. Это очевидная, но очень примитивная и грубоватая игра», — считает Р.Раджабов.

По его мнению, азербайджанским СМИ не стоит предоставлять российским экспертам информационную площадку для подобных призывов.

«Возможно, это будет звучать эмоционально, но тем не менее, пусть они это делают на своих, российских, информплощадках. Подобные заявления у себя будут звучать более грубовато и «обнажено», — отметил политолог, при этом напомнив о том, что и братской Турции советуют присоединиться к ЕЭАС, хотя Анкара ведет переговоры с ЕС об улучшении взаимоотношений, активизации турецко-европейских отношений. То же самое можно сказать о турецко-американских отношениях.

«Сегодня у той же Турции нет каких-либо проблем, для того чтобы реализовать свои долгосрочные интересы. Это относится также и к Азербайджану. Речь идет именно о долгосрочных интересах, а не о сиюминутных выгодах», — пояснил он.

Азербайджан должен исходить только из своих долгосрочных интересов, которые должны быть рассчитаны на ближайшие 50, а не 5-10 лет, как это делает, к примеру, официальный Пекин, все программы которого обращены на 50 -100 лет вперед, заметил наш собеседник.

Сегодня, по его словам, выстраивается совершенно новая конфигурация, и все те эксперты, активно призывающие Азербайджан вступить в ЕЭАС, могли бы, к примеру, озвучить призывы, скажем, по созданию «коридора» между Каспийским и Черным морями, хотя несколькими годами ранее Москва продвигала этот вопрос, а потом просто задвинула его на дальнюю полку.

«Прикаспийские страны не имеют прямого выхода к Черному морю, а у Азербайджана есть выход и к Черному, и к Средиземному морю. Тем не менее, с участием российской стороны процесс был бы более облегчен», — говорит Р. Раджабов, и одновременно напоминает о существующих в ЕЭАС политических и экономических проблемах», – отметил он.

Ранее Тегеран инициировал процесс переговоров для вступления в ЕЭАС. Какие цели Иран ставит во главе, экономические или политические? Отвечая на этот вопрос, политолог подчеркнул, что «в этом вопросе больше политики, чем экономики, но это выбор Ирана».

«Азербайджан не находится в том состоянии, в котором находится Тегеран, у которого выбора нет. Иран хотел присоединиться на полноправной основе к ШОС, но не смог. Пусть те, кто нас призывает присоединиться к ЕЭАС, ответят, почему Ирану не позволили войти в ШОС. А сейчас Тегеран впустят в Евразийский экономический союз?», — отметил Р.Раджабов.

По мнению нашего собеседника, у некоторой части истеблишмента России и ряда других стран есть недопонимание того, что внешняя политика Азербайджана выстраивается достаточно искусно, благодаря чему и привела нас к успеху.

Тем временем, некоторые эксперты хотят в какой-то степени приуменьшить, нейтрализовать достижения второй Карабахской войны.

«Кстати, наблюдается такая тенденция, когда в российском информационном пространстве, раздаются возгласы, мол, вообще не стоит говорить о чьей-либо победе, никто не победил в войне в Карабахе. Как это никто не победил? Война не может быть завершена без победы справедливости над алчностью», – заметил собеседник Minval.az.

Согласно мнению Р. Раджабова, следует на официальном уровне вести переговоры с российской стороной о сопряжении наших интересов в информационном пространстве, как Баку уже сделал это недавно с Анкарой.

«Сегодня как никогда важно своевременно решать эти вопросы, чтобы ни у кого не создавалось иллюзий насчет Армении, дескать, если никто не победил, стало быть, кто-то может к чему-то готовиться, чтобы «победить».

Поэтому, чтобы не было каких-либо иллюзий, нужно договориться по линии официальных структур, чтобы наши информационные потоки также были восприняты в российском информационном пространстве. Почему-то российские эксперты хотят быть напрямую участниками в формируемой нами повестке дня. А почему-то мы там не участвуем, и они этого не желают. Им этого не надо. Наоборот, они хотят участвовать здесь сами, со своими интересами и своими видениями. Нужно сказать стоп. А дальше выбирать и проводить свою линию»,- резюмировал Р.Раджабов.

Бахтияр Сафаров

Minval.az