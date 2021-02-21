Между Тбилиси и Ереваном назревает крупный скандал. Как сообщает паническим тоном ереванский «Спутник», многие армянские винодельческие компании столкнулись с неожиданными и серьезными трудностями: Грузия не пропускает их продукцию через свою территорию. Как перепуганно поясняют в Ереване, контейнеры с армянским вином власти соседней страны систематически задерживают и помещают на свои таможенные терминалы. Еще в январе армянская компания «ВанАрди», по словам ее основателя и владельца винодельни Варужана Мурадяна, отправила контейнер с вином в США через Грузию. Но в Грузии таможенники вино не пропустили. Еще раньше, в декабре 2020 года, проблемы возникли у Прошянского коньячного завода. Партию вина отправляли через Грузию в Украину. Тоже не пропустили.

Самое примечательное, что в Ереване прекрасно знают о причинах. Грузия задерживает вино, которое, как уверяют его армянские поставщики, произведено из сорта «кахет». Что в Грузии не без оснований считают прямым покушением и на свое винодельческое наследие, и на свою территорию — Кахетию. Уже на фоне нынешнего скандала директор Фонда виноградарства и виноделия Армении Зара Мурадян в беседе с журналистами возмущается: «»Кахет» — армянский сорт вина, и у нас есть все основания и полное право называть его своим именем. Грузинская сторона утверждает, что это название ассоциируется с их регионом Кахетия, и у нас нет права так называть вино».

И не сказать, чтобы и аргументы, и опасения грузинской стороны были такими уж необоснованными.

Напомним азбуку. Сорта винограда, особенно «винодельческие», самым тесным образом «привязаны» к местности. «Акклиматизация», весьма успешная в случае с картофелем, яблоками или голубыми елями, здесь не проходит — вырастить можно, но вот повторить «букет» со всеми оттенками уже не получится. А на Южном Кавказе, куда переселение армян стартовало уже после Туркманчайского договора, «автохтонные армянские сорта винограда» не могут существовать в принципе. Особенно если это названные «исконно армянскими» грузинские «кахети» или азербайджанская «матраса».

Более того, в Армении пытаются объявить «армянскими» не только сорта винограда, но и традиционные грузинские кувшины для вина — «квеври», которые спешно перекрестили в «армянские карасы». Более того, пытались здесь даже протащить соответствующую заявку через ЮНЕСКО. Первый «подход» сделали еще в 2012 году — правда, неудачно. Но пыла армянских фальсификаторов это не остановило. Штурмовать ЮНЕСКО уже не пытались, но в «податливые» СМИ регулярно «заливают» статьи об армянских виноделах, которые — ах, как умилительно! — производят вина «по старинной технологии» в глиняных «карасах». Среди армянских мастеров-керамистов тут же «нашлись» те, кто взялся «возрождать искусство изготовления кувшинов для сыра и вина» (неожиданно признавшись тем самым, что семей, где бы это мастерство передавалось из поколения в поколение, в Армении просто нет). Проговорились даже, что в деревнях пользуются старыми кувшинами, но вот как их изготавливают, уже никто не помнит — проще говоря, сельское гончарное искусство в Армении исчезло после того, как оттуда было изгнано коренное азербайджанское население.

И за всем этим с понятным вниманием наблюдают в Грузии. Где, во-первых, прекрасно помнят, что в 1918 году Армения уже предъявляла Грузии территориальные претензии и даже развязала войну, которую проиграла. И тем более понимают другое: если завтра объявят «автохтонными армянскими» не только сорта винограда, но и кувшины «квеври», то это позволит объявить «древнеармянскими землями» любую точку на карте, где осколки этих самых «квеври», переименованных в армянские «карасы», найдут при раскопках. А это практически вся территория Грузии. Вопрос, насколько археология может служить основанием для территориальных претензий, конечно, открытый, но в существовании таких планов сомнений нет.

Вот и власти Грузии реагируют на них соответственно, противодействуя на многих площадках — от ЮНЕСКО, где блокируются заявки Армении на объявление грузинских «квеври» армянским «карасами», до системы копирайта, реагируя понятным образом на появление невесть откуда «армянского вина «Цинандали»». А еще запрещают провозить через свою территорию армянскую винопродукцию, произведенную из новоявленного сорта «кахет».

Здесь можно было бы поставить точку. Но есть еще одна сторона вопроса. Уже завтра, после разблокирования коммуникаций, такого рода «вино с привкусом территориальных претензий» армянские виноделы вполне могут попытаться провезти уже через Азербайджан. А значит, нашей стране уже сегодня нужно разрабатывать процедуры и таможенные правила, чтобы не оказаться втянутыми в очередную попытку Армении предъявить территориальные претензии соседям. И думать об этом желательно вовремя.

Нурани

Minval.az