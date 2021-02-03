Имя Алексея Навального вновь в «топе новостей»: лидеру российских протестов Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок на реальный, насчитав в общей сложности 50 нарушений режима, и отправил его за решетку на три с половиной года.

Политические процессы вроде того, который сейчас «закручивается» вокруг Навального, имеют одну неприятную особенность: они очень быстро приобретают собственную «логику развития». Не арестовать Навального в аэропорту для Кремля было бы непростительным проявлением слабости. Не заменить ему условный срок на реальный после двух «волн» протестов — тем более. Возможно, конечно, что в Кремле вздохнули бы с облегчением, если после лечения в Германии Навальный остался бы за рубежом (для чего у него, будем реалистами, были и возможности и основания): выступал бы с лекциями, выпускал свои фильмы-расследования, раздавал интервью — словом, превратился бы в очередного политэмигранта. Но Алексей Навальный решает вернуться, что было, без сомнения, красивым и мужественным поступком. Более того, уже после своего возвращения «выстреливает» фильм о дворце в Геленджике. А дальше уже остается только вспоминать профессиональный термин специалистов, расследующих ДТП: «роковая неизбежность столкновения». То есть такое развитие событий, когда, будь ты хоть лучшим водителем всех времен и народов, уйти от удара уже не получится.

И сегодня можно, конечно, в зависимости от политических убеждений и «выбора стороны», или клеймить Навального и его сторонников как «иноагентов», или возмущаться тем, с какой жесткостью «винтил» протестующих уже ОМОН. Но вот спрогнозировать, как будут развиваться события дальше, куда сложнее. Может, конечно, показаться, что теперь в «политической истории» вокруг Навального взята пауза по крайней мере на три с половиной года, что к моменту выхода на свободу (и это если Навальному не увеличат срок уже в тюрьме) об этом блогере попросту забудут и т.д. Но это лишь на первый взгляд. В реальности отсчет «проблемы по имени Навальный» только начинается, причем в весьма чувствительной для Кремля сфере.

Как минимум Кремль получил своего «академика Сахарова», то есть хрестоматийного диссидента, освобождения которого будут теперь требовать постоянно и регулярно. Уже сегодня в защиту Навального выступили и госсекретарь США Энтони Блинкен, и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и глава евросоюзовской дипломатии Борель… Как максимум, Россию ожидает новая волна санкций, в том числе против проекта «Северный поток-2».

Это само по себе неприятно. А на фоне нынешнего ухудшения социально-экономической ситуации в России — тем более. Напомним: на фоне роста цен на социально значимые товары премьер-министр РФ Мишустин подписал постановление о «заморозке» цен на сахар и подсолнечное масло — и в магазинах уже ощущается дефицит этих продуктов. Более того, эксперты предрекают заморозку цен на зерно и макаронные изделия и с тревогой пишут о «мадуризации» экономики. На таком фоне разоблачения Навального о баснословно дорогих туалетных «ершиках» и так вызывают понятный резонанс. А если еще и начнут работать санкции — тем более.

Наконец, есть еще и «внутриполитическое» прочтение, где не все так однозначно. Многие украинские эксперты, у которых свой взгляд на ситуацию, озвучивают и такую крамольную версию: чьим «проектом» в действительности является Алексей Навальный? Которому, вполне возможно, «сливают» информацию представители этакой «фронды» внутри самой кремлевской власти? В эту версию можно верить или не верить, но вот рост «уличной политики» —это несомненный факт. Да, на улицах крупных городов власть одержала победу, оппозиции не удалось вывести на улицу такое количество своих сторонников, чтобы они «смяли» ОМОН, да тут еще эксперты напоминают: в том же Киеве осенью 2013 года вслед за неоправданно жестким разгоном первого немногочисленного и далеко не радикального «майдана» на улицы вышли в прямом смысле слова сотни тысяч, и власть в лице Януковича с ними просто не справилась, а вот в России ничего подобного не произошло. Но в реальности «демонстрация силы» протестного электората состоялась. Радикализма, по совести говоря, тоже. А это тем более опасно. Особенно на фоне такого показательного совпадения: в те же дни о себе напомнил Захар Прилепин. Сей графоман-боевик, который недавно советовал в ответ на связанные с делом Навального санкции признать независимость Карабаха, теперь вслед за Марго Симоньян советует присоединить украинский Донбасс к России. И в качестве «бонуса» обещает, что боевики из «ЛДНР» немедленно «затопчут» протестующих на улицах Москвы сторонников Навального. Впрочем, на улицах российских городов уже «работает» бывший киевский «Беркут», видели здесь и донбасских «титушек». Что тоже не позволяет исключать дальнейшего нарастания «силового компонента» во внутренней политике России.

Для Азербайджана все это имеет далеко не умозрительный интерес. И не только потому, что Навальный — далеко не та фигура, чьей политической победы на российском поле в нашей стране будут страстно желать: в Баку не забыли ни его участия в «Русских маршах», ни позиции по Карабаху. Но вот риск масштабной дестабилизации ситуации в России — это уже очень опасный сценарий для всех ее соседей, вне зависимости от того, кому рукоплескать, а кому кричать «Ату его!». А значит, просчитывать варианты и готовиться к возможным потрясениям надо уже сейчас — примерно по той же логике, по которой при строительстве здания в него закладывается запас сейсмоустойчивости, притом что ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову мечтать о землетрясении.

Нурани

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