Грант Багратян, экс-премьер-министр Армении, вновь напомнил о себе. Он выступил с очередным прогнозом, а вернее сказать, с предупреждением: Армению накрывает продовольственный кризис. «У нас может случиться голод в марте, апреле, мае. Ничего хорошего я пока не вижу», — отметил Багратян, напомнив, что «мы утратили тысячи гектаров пахотных земель, пастбищ, пшеничных полей». Нетрудно догадаться, что «утратой» господин Багратян называет освобождение ранее захваченных азербайджанских земель.

Армении, без сомнения, есть о чем беспокоиться и горевать. Под армянской оккупацией действительно находились лучшие сельскохозяйственные земли Азербайджана — равнинный Карабах и долина Араза. Правда, освоить захваченные земли у оккупантов не получилось, да и не могло получиться. Развалины на месте сел и городов, опустошенная земля и даже заржавевшие дорожные указатели советских времен — жуткий пейзаж ранее оккупированных, а ныне освобожденных земель оставляет здесь мало сомнений. Но тем не менее сепаратистский режим не только обеспечивал собственные потребности во многих видах сельскохозяйственной продукции, но и поставлял в Армению, к примеру, зерно.

Но теперь все изменилось. Уже в начале декабря представители сепаратистского режима дружно заголосили: из 7 тыс. га многолетних насаждений, то есть садов, имевшихся в Карабахе, осталось лишь около 2 тыс. га — не более 30% от прежних объемов. А значит, не будет ожидаемого количества гранатов, хурмы, винограда…Можно, конечно, фыркнуть: дескать, без таких лакомств тоже можно прожить, но та же, если не худшая, картина и с зерном. Если в последние годы на оккупированных азербайджанских землях общее количество пахотных земель, по подсчетам армянской стороны, составляло около 132 тыс. га, из которых на 100 тыс. га проводился осенний и весенний посев, в том числе злаковых, зернобобовых и масличных культур, то теперь 70% из них армянская сторона более не контролирует. Как признают эксперты, если раньше сепаратистский режим поставлял зерно в Армению, то теперь оставшийся «огрызок» даже сам себя не прокормит. Одно только это — уже впечатляющая «головная боль» для Армении. Продовольственную безопасность придумали не зря. А пытаться обеспечить ее за счет чужих оккупированных земель — это, мягко говоря, не верх благоразумия.

Но в своем прогнозе Грант Багратян — случайно или сознательно — умолчал о другом. В современном мире, напоминают знающие люди, главным «пусковым механизмом» голода являются вовсе не дефицит пахотных земель, налет саранчи или засуха. По-настоящему запускают «голодные жернова» именно общие проблемы экономики. Сама по себе потеря сельскохозяйственных земель — это, конечно, проблема, но не катастрофа. Достаточно вспомнить, как избежал массового голода в начале девяностых Азербайджан. Наконец, на дворе XXI век, и многие вполне благополучные страны не стесняются импортировать продовольствие, причем не какую-нибудь экзотику вроде рамбутанов или папайи, а вполне себе обычную пшеницу, говядину, молоко и сливочное масло. Словом, продовольствие можно попросту купить — были бы деньги. Но если нет не только еды в физическом прочтении, но и денег — это куда хуже. И именно такой сценарий реализуется сегодня в Армении, чья экономика в результате войны попросту разрушена, причем не в физическом, а именно в финансовом плане.

К тому же в Армению из Карабаха поставлялось не только зерно, хурма и виноград. Армянские дельцы вместе с иностранными партнерами в течение всего периода оккупации вели грабеж полезных ископаемых в Карабахе, в том числе золотоносных рудников. И теперь, когда и Веджнели, и Сейюдлю («Зодский рудник») уже не под контролем Армении, не будет и «золотых ручейков» в бюджет — со всеми вытекающими.

И да, перед Арменией реальная угроза голода замаячила еще в начале «десятых», когда здесь ошарашенные эксперты констатировали: не менее 15% местных школьников приходят на уроки голодными, потому что у них дома мало или совсем нет еды.

И что же делать? Уповать на бессмертное «заграница нам поможет»? Да, друзья извне могут подбросить макароны, гречку и тушенку, но гуманитарной помощью надолго не насытишься — и в прямом, и в переносном смысле.

Есть, конечно, простой выход: нормализовать отношения с соседями, отказаться от претензий на чужие земли, реанимировать экономику…Но в Армении, судя по накалу реваншистской пропаганды, сделали выбор в пользу стратегии «пушки вместо масла». Точнее, вместо хлеба.

Только вот, как показали 44 дня Отечественной войны, пушки не спасут ни от голода, ни от военного разгрома.

Нурани

Minval.az