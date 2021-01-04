Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде раскритиковал решение США оставить авианосец USS Nimitz на Ближнем Востоке, сообщает информагентство IRNA.

Выступая на брифинге в Тегеране, Хатибзаде акцентировал внимание на том, что источником нарастающей напряженности на Ближнем Востоке является военное присутствие США.

«Решение о выводе военных судов – это их (США) забота. Иран готов к любым возможным сценариям. Ответ последует вне всяких сомнений»,- предупредил Хатибзаде.

Представитель МИД Ирана сообщил, что официальный Тегеран направил четкое и ясное послание США посредством швейцарских дипломатических каналов. «Также мы передали послания странам региона. Вашингтон несет ответственность за последствия любой авантюры. В случае если они предпримут какие-либо шаги, то Иран ответит открыто и без колебаний», — подчеркнул дипломат.

Ранее и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер сообщил, что США оставят авианосец USS Nimitz на Ближнем Востоке.

Миллер дал указание экипажу USS ​​Nimitz приостановить передислокацию из-за угроз иранского руководства в адрес президента Дональда Трампа и других официальных лиц США.

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