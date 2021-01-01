Полиция американского штата Висконсин арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцины от коронавируса нового типа компании Moderna. Об этом сообщает местный телеканал WBAY со ссылкой на правоохранительные органы.

Под стражу помещен бывший сотрудник медицинского центра.

«Бывший сотрудник признался, что намеренно достал вакцину из холодильника, зная, что при неправильном хранении препарат будет неэффективен», – заявили в полиции.

В настоящее время мужчина ожидает официального предъявления обвинений в тюрьме, указано в сообщении.

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