Иран намерен ослабить влияние США в регионе и в краткосрочной перспективе планирует соответствующие шаги в данном направлении, сказал командующий элитным подразделением «аль-Кудс» в составе КСИР Исмаил Каани.

Соответствующее заявление приемник убитого генерала Касыма Сулеймани озвучил в ходе выступления в парламенте Ирана.

По словам депутата Ахмеда Али Рыда Бейги, Каани представил в парламенте доклад о формировании «сил сопротивления в регионе».

«Каани подчеркнул, что главной миссией сил сопротивления будет ослабление США в регионе», — рассказал парламентарий (цитата по «Анадолу»).

Minval.az