«В результате сотен проведенных научных исследований можно сделать вывод, что «Фавипиравир», используемый для лечения пациентов с коронавирусом, не так эффективен, как уверяют больных многие врачи в Азербайджане. Он не уничтожает вирус, как утверждается, и его использование должно строго контролироваться из-за вызываемых побочных эффектов», сказал председатель Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктор медицинских наук, врач клиники Кёльнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

По его словам, одно из последних исследований было проведено на основе обобщения 1 798 научных работ, проведенных до сих пор:

«В последние дни метод лечения «Фавипиравиром» широко распространился и в Азербайджане. В лечении пациентов с коронавирусом в домашних условиях наблюдается широкое использование этого препарата. Однако, если мы обратим внимание на обстоятельные научные исследования, поймем, что это неверно. Так, в исследовании, проведенном на основании обобщения 1 798 научных работ последних месяцев, у пациентов, получавших «Фавипиравир» в последние дни болезни, клиническое ухудшение встречается реже, но статистически оно не сильно отличается по сравнению с другой группой. Кроме того, люди должны знать, не было доказано, что улучшение к концу болезни происходит исключительно в результате применения этого препарата», цитирует его Report.

Minval.az