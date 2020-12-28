Вооруженные силы Азербайджана должны незамедлительно приступить к зачистке, провести антитеррористическую операцию (АТО) в Карабахе. Об этом в интервью Minval.az заявил руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан Шахиноглу, комментируя сообщение о нападении армянской вооруженной группировки на подразделение Азербайджанской Армии возле села Агдам Ходжавендского района.

«По имеющимся у меня сведениям, в лесах Нагорного Карабаха укрылись от 3 до 4 тысяч армянских террористов. Так что наша проблема все еще остается нерешенной. Да, мы освободили большую часть своей территории, однако, есть еще другие территории, к примеру, тот же Ханкенди, Аскеран и так далее. И до тех пор, пока на этих территориях хозяйничают террористы, покоя нам не видать. Они будут стараться нанести нам удар в спину», — подчеркнул Э.Шахиноглу.

Помимо этого, эксперт не согласен с упоминанием в заявлении Минобороны о том, что «если подобный случай повторится, Азербайджанская Армия примет решительные меры».

«Что значит «если подобный случай повторится»? Как это понимать? Наоборот, нужно предпринять превентивные меры, продолжить проведение АТО, очистить наши леса от террористов, взять эти территории под свой контроль, ускорить прибытие и размещение в регионе турецкого контингента. Чтобы они, в свою очередь, взяли под свой контроль российских миротворцев. Мы не должны сидеть и выжидать, пока очередной наш военнослужащий станет шехидом», — добавил он.

Между тем в социальных сетях Азербайджана в качестве одной из версий произошедшего упоминалось о том, что данная провокация связана с попыткой армянской стороны добиться установления дополнительного поста российских миротворцев на этой территории.

Не исключая этого варианта, Шахиноглу отметил, что существуют различные версии произошедшего накануне вооруженного инцидента.

Согласно одной из версий, за данной провокацией стоят политические оппоненты премьер-министра Армении Никола Пашиняна из так называемого «карабахского клана». Тем временем, проигравший войну Пашинян не заинтересован в подобных провокациях. Тем более, он планирует провести досрочные парламентские выборы.

«Но для нас не имеет значения, кто отдал приказ для проведения данной провокации – Пашинян или же кто-либо другой. Акт капитуляции со стороны Армении своей подписью заверил Пашинян. Поэтому он и ответственен за произошедший накануне инцидент. Пусть отвечает за действия карабахских сепаратистов в регионе.

С другой стороны, если подобные провокации будут продолжены, то это таит опасность для наших территорий, которые мы освободили в ходе 44 – дневной Отечественной войны. Поэтому нам нужно разместить на этих территориях усиленные военные гарнизоны, ускорить прибытие в регион турецкого миротворческого контингента.

Иначе армянские боевики и российские миротворцы могут воспользоваться существующими «пробелами». Для нейтрализации подобных «пробелов» рядом с нашими солдатами должны плечом к плечу находиться турецкие военнослужащие. Также необходимо организовать проведение совместных с российскими военнослужащими патрулирований. Нельзя отдать под полный контроль российской стороны Лачинский коридор, через который вновь продолжают поступать на нашу территорию «таинственные грузы», военная техника. В Лачинском коридоре по дороге, ведущей в Ханкенди, также необходимо разместить турецких миротворцев.

Это окажет на армянских террористов и российских миротворцев психологическое воздействие. Претворение в жизнь этих вопросов необходимо ускорить. Мы не можем сидеть и ждать, пока в Агдамском районе создадут совместный мониторинговый центр», — отметил Э.Шахиноглу.

Эксперт также напомнил о том, что согласно одному из пунктов трехстороннего соглашения, армянские вооруженные группировки должны быть выведены с территории Азербайджана, однако данный пункт соглашения остается невыполненным.

«Спрятавшись в лесу, они стараются нанести удар нам в спину. Тем временем, российская сторона в ответ ничего не предпринимает. Наоборот, российская сторона распространяет фальсифицированные карты, проводят ежедневные встречи с сепаратистами, выступают под «флагом» сепаратистов на различных площадках, и так далее. За день до инцидента возле села Агдам Ходжавендского района, т.н. «секретарь Совбеза» сепаратистов Виталий Баласанян открыто заявил, что они способны провести военные операции на Ходжавендском и иных направлениях. Спустя сутки на Ходжавендском направлении погиб наш военнослужащий.

Выходит, данный инцидент нельзя назвать случайностью – это заранее спланированная террористическая операция. Поэтому нельзя полностью полагаться на российскую сторону. Мы должны провести на этих территориях АТО, провести «зачистку» и обезоружить всех находящихся на этой территории вооруженных террористов», — резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az