Эту новость широко растиражировали РосСМИ, в особенности специализирующиеся на военной тематике: российские миротворцы в школах Карабаха провели «урок безопасности». Рассказывали, в основном, о том, какую угрозу несут мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Тема действительно важная и нужная, особенно сразу же после масштабных боевых действий, а неразорвавшиеся снаряды и ракеты действительно представляют огромную опасность для всех. Особенно если пытаться их «разобрать», извлечь взрывчатку, детали, содержащие ценные металлы и т.д. И такую инициативу можно было бы только приветствовать, если бы не одно обстоятельство. Как можно видеть и на фотографиях, и в видеорепортажах об этой гуманитарной инициативе миротворцев, в классе, где парни в камуфляже объясняли детям и взрослым, что делать, а точнее, чего ни в коем случае не делать, натолкнувшись, как говорят военные, на «взрывоопасные предметы», на учительском столе рядом с флагом России стоял… «флаг Нагорного Карабаха». То есть демонстрировалась на уроке символика заведомо незаконного оккупационного режима, который Армения пыталась создать в Карабахе. Причем тряпочка карабахских сепаратистов не была намалевана на стене в классе — ее старательно вывесили рядом с российским триколором на настольной стойке для флагов, установленной специально по такому случаю. А урок безопасности вели для школьников не Семен Пегов и не Александр Лапшин, а «люди в погонах», то есть действующие военнослужащие российской армии.

И как это понимать?

Подчеркнем сразу: это не тот случай, когда можно отмахиваться и изобретать успокоительные объяснения в стиле «сегодня флаги штампуют на майках, нашивают на рукава курток, и совершенно необязательно, что за этим стоит какой-то официальный статус». А школьный класс, где проходил «урок безопасности» — это не ресторанчик, владелец которого вывесил перед входом флаги всех стран, чьи блюда представлены в меню, и не спортбар, где те же флаги «сообщают», игру чьих сборных команд можно здесь посмотреть.

Для начала, военнослужащим, а в особенности миротворцам, положено знать статус территории, где им предстоит действовать. Карабах, если кто забыл, территория Азербайджана. Этого требует международное право, это отражено на сайте ООН. Азербайджанское законодательство никакого особого статуса, предполагающего наличие собственной символики, за этой территорией не предусматривает.

Тем более миротворцам положено знать и учитывать официальную позицию своей страны, то есть России. РФ, как известно, никакого «правительства Нагорного Карабаха» не признает. Более того, президент России Владимир Путин, верховный главнокомандующий ВС России, не раз подчеркивал в своих интервью и выступлениях, что Карабах — это, согласно международному праву, территория Азербайджана.

Так какой же урок в реальности получили карабахские школьники с участием российских миротворцев? Какие выводы они должны были сделать? Что международное право можно игнорировать? Что действия российских миротворцев «в поле» могут диаметрально расходиться и с международным правом, и с той позицией, которую открыто обозначает президент РФ и верховный главнокомандующий? Что слова Путина ничего не значат, и куда важнее, о чем договорились с российскими солдатами «на месте», как это уже было в девяностые? Что, наконец, это было? Это ошибка или намеренная провокация? Если провокация, то наибольший вред она нанесет самой же России, чья миротворческая миссия оказывается скомпрометированной. Причем серьезно. Но даже если это просто чей-то недосмотр, то тогда остается только вспоминать классическое «это хуже чем преступление — это ошибка». Просто потому, что речь идет о слишком серьезных вещах — об уважении к территориальной целостности Азербайджана и о том, что представляет собой российская миротворческая миссия. И здесь нужны не гадания, не предположения и не версии, а четкие ответы российской стороны. И да, это не тот случай, когда молчание золото.

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