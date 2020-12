Жители Лондона бросились спешно покидать британскую столицу после того, как премьер-министр королевства Борис Джонсон ввёл в городе меры, аналогичные национальному локдауну. Об этом информирует «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщают авторы публикации, уже через полтора часа после заявления Джонсона появились люди, которые спешно бросались в такси, чтобы успеть покинуть столицу до полуночи.

Огромные очереди скапливались на вокзалах и в аэропортах, куда начали приезжать лондонцы в попытках успеть уехать из города. При этом некоторые маршруты уже отменены. Тяжёлая ситуация наблюдалась и в самом Лондоне, где вечером образовались огромные пробки.

Гигантские очереди можно было наблюдать и в торговых центрах британской столицы. Туда люди бросились, чтобы успеть купить подарки на Рождество перед тем, как большие моллы будут вынуждены закрыться.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC

— Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020