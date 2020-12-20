Жители Лондона бросились спешно покидать британскую столицу после того, как премьер-министр королевства Борис Джонсон ввёл в городе меры, аналогичные национальному локдауну. Об этом информирует «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщают авторы публикации, уже через полтора часа после заявления Джонсона появились люди, которые спешно бросались в такси, чтобы успеть покинуть столицу до полуночи.

Огромные очереди скапливались на вокзалах и в аэропортах, куда начали приезжать лондонцы в попытках успеть уехать из города. При этом некоторые маршруты уже отменены. Тяжёлая ситуация наблюдалась и в самом Лондоне, где вечером образовались огромные пробки.

Гигантские очереди можно было наблюдать и в торговых центрах британской столицы. Туда люди бросились, чтобы успеть купить подарки на Рождество перед тем, как большие моллы будут вынуждены закрыться.

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