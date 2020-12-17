Премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушёл на самоизоляцию из-за выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у французского лидера Эммануэля Макрона.

«В связи с подтверждением положительного результата теста президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он встречался вчера в Елисейском дворце, премьер-министр ушёл на самоизоляцию», — цитирует заявление пресс-службы Кошты ТАСС.

Португальский премьер также отменил свои официальные визиты, которые были запланированы на 18—20 декабря.

В его пресс-службе уточнили, что у Кошты нет каких-либо симптомов коронавируса.

Minval.az