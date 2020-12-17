Раскрыт результат теста на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель, видевшейся с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Лидер ФРГ сделала тест после саммита стран ЕС, где присутствовал и французский политик. Немецкий представитель не уточнила, когда именно Меркель сдала анализ: до или после того, как стало известно о заражении Макрона. Результат теста канцлера Германии показал, что у нее нет коронавируса.

В правительстве ФРГ подчеркнули, что политик носила маску и соблюдала другие меры предосторожности на саммите. Меркель также пожелала Макрону скорейшего выздоровления.

Minval.az