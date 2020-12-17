Премьер-министр Испании Педро Санчес приостановил участие во всех публичных мероприятиях и ушел на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом COVID-19 президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили в офисе премьера.

«Премьер-министр пройдет быстрое диагностическое тестирование, чтобы определить состояние его здоровья, а затем, основываясь на результатах, решит, какое у него будет расписание дел на следующие несколько дней», — говорится в заявлении офиса.

Премьер Испании будет находиться в самоизоляции до 24 декабря.

По данным издания The Guardian, Санчес и Макрон встречались за обедом в понедельник 14 декабря. На обеде также присутствовали председатель Европейского совета Шарль Мишель и генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

В связи с инфицированием Макрона на изоляцию также решил уйти премьер-министр Франции Жан Кастекс после вероятного контакта с заразившимся.

Ранее в четверг стало известно, что у Макрона диагностировали коронавирус. Семь дней Макрон будет находиться в самоизоляции.

Minval.az